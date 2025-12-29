صحة غزة: وفاة رضيع عمره شهرين نتيجة البرد الشديد



نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأعلنت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، وفاة الطفل أركان فراس مصلح، يبلغ من العمر شهرين؛ نتيجة البرد الشديد، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات نتيجة البرد والمنخفض الجوي إلى 3 حالات.

وأفادت بوفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا التي وصلت المستشفيات نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 17 حالة.

وقالت إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية شهيدًا انتشل جثمانه، و3 إصابات، منوهة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و266 شهيدًا، و171 ألفًا و222 إصابة.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 414 شهيدًا، و1145 إصابة، و680 شهيدًا انتشلت جثامينهم.