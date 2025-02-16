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رحمة جلال: "دلال العايقة".. بهجة شارع عماد الدين وكشف دنيا الكومبارسات

تقدم فرقة مسرح القصر (طب قصر العيني) العرض المسرحي روح الصورة، تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وذلك في الثامنة مساء غدٍ الاثنين على مسرح الهوسابير.

روح الصورة هو العرض الحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات مهرجان مسرح الجامعات للعروض الطويلة العام الماضي.

وعن العرض، تقول رحمة جلال: "تدور أحداث روح الصورة حول دنيا الكومبارسات من منظور إنساني بحت، في إطار يجمع بين الكوميديا والتراجيديا، وأجسد في العرض شخصية دلال العايقة، كبيرة العوالم".

وتابعت: "يكمن جمال دور دلال العايقة في البهجة التي تضفيها على قهوة النجوم بشارع عماد الدين، لكنها تواجه قسوة الزمن وغدره".

العرض المسرحي روح الصورة من تصوير إياد محمد، وسينوغرافيا، دعاية وإعلان: أحمد رشدي، أندرو أيمن، أحمد ياسين. الملابس والمكياج: شروق العيسوي. الديكور: محمود صلاح. مساعد المخرج: محمود حسين. مدرب التمثيل: أحمد عباس. المخرج المنفذ: ريم حمدي.

