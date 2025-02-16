مناظرة رباعية بين المتنافسين على منصب المستشار في ألمانيا اليوم

تبث محطة "آر تي إل" الألمانية التلفزيونية، مساء اليوم الأحد، مناظرة رباعية بين المتنافسين على منصب المستشار في ألمانيا قبل أسبوع من الانتخابات العامة.

وتضم المناظرة مرشحي أبرز 4 أحزاب ألمانية في استطلاعات الرأي، وهم المستشار الحالي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، والذي يحتل حزبه المركز الثاني في استطلاعات الرأي، ومرشح التحالف المسيحي فريدريش ميرتس، الذي يحتل تحالفه المركز الأول، ومرشح حزب الخضر ووزير الاقتصاد الحالي روبرت هابيك، الذي يحتل حزبه المركز الرابع، ومرشحة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أليس فايدل، التي يحتل حزبها المركز الثاني.

وجرى يوم الخميس الماضي مناظرة رباعية بثتها محطة "زد دي إف" الألمانية، والتي رد فيها المتنافسين على أسئلة المواطنين. وسبق ذلك مناظرة ثنائية بين شولتس وميرتس بثتها محطتا "إيه آر دي" وزد دي إف" يوم 9 فبراير الجاري.