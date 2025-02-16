النائب علاء الدين مصطفى يطالب بتعزيز دور الجامعات في دعم الحاضنات القطاعية المتخصصة

طالب النائب علاء الدين مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة إصدار تشريع جديد لإنشاء المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر، ليكون جهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال، وذلك خلال مناقشة دراسته البرلمانية حول دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية، والتي يبحثها مجلس الشيوخ اليوم.

وأشار مصطفى إلى أهمية دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربطها باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، مع التركيز على التعليم الفني لتوفير قاعدة من المبتكرين القادرين على تطوير نماذج أولية ونهائية منافسة تدعم الصناعة الوطنية وتعمق مكوناتها المحلية.

كما شدد على ضرورة ربط مخرجات البحث العلمي بالقطاعات الصناعية المختلفة، من خلال الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، لدعم توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكد على أهمية دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين، سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال، لتطوير تطبيقات وخدمات تعليمية متقدمة تعتمد على الواقع المعزز والافتراضي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

توصيات التقرير البرلماني

تضمن التقرير عدة توصيات لدعم المبتكرين والمواهب، أبرزها:

التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، تدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

إدراج ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية في المراحل ما قبل الجامعية، مع تخصيص أنشطة وحصص لتعريف الطلاب بأهمية العمل الحر.

تصميم مواد إعلامية وثقافية تروج لريادة الأعمال وأثرها في النهوض بالاقتصاد القومي.

التوسع في برامج التعليم عن بعد والتدريب الموجه لتعزيز فكر ريادة الأعمال بين الطلاب، مع توفير بنية معلوماتية داعمة لهذا التوجه.