الكرملين يكشف تفاصيل جديدة حول المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، كانت «بناءة وعملية وودية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بيسكوف، في تصريحات للصحفي الروسي بافيل زاروبين: «(الحوار الذي تم خلال المحادثة الهاتفية) كان بنّاء وعمليا ووديا».

وعندما سئل عما إذا كانت اللهجة ودية بين الجانبين، أجاب بيسكوف بالإيجاب.

وبسؤاله عمن كان مع بوتين أثناء مكالمته الهاتفية مع ترامب، أجاب: «عادة ما يجري الرئيس محادثات هاتفية ولا يرافقه أحد في تلك اللحظة. هكذا يحدث عادة. ولكن إذا لزم الأمر، بطبيعة الحال، يقوم الرئيس بدعوة المساعدين الذين يرى ضرورة وجودهم لمناقشة قضايا معينة».

وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، الأربعاء الماضي، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.

وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلاً عن تسوية الوضع في أوكرانيا.

وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، تتعلق بتسوية النزاع في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، صباح يوم أمس الجمعة، أن مسئولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاءً؛ لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مسئولين أمريكيين وروس سيجتمعون، الأسبوع المقبل، في المملكة العربية السعودية للتحضير لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشة إنهاء الصراع في أوكرانيا.