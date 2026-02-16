كوريا الشمالية تفتتح حيا سكنيا جديدا لعائلات قتلى حرب أوكرانيا

قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنها أتمت بناء حي سكني جديد في بيونج يانج لعائلات الجنود الكوريين الشماليين الذين قضوا أثناء قتالهم إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، في أحدث جهد من جانب الزعيم كيم جونج أون لتكريم قتلى الحرب.

وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية كيم جونج أون وهو يسير في الشارع الجديد - الذي أطلق عليه اسم شارع سايب يول - ويزور منازل بعض العائلات مع ابنته التي يزداد ظهورها وبروزها، والتي يعتقد أن اسمها كيم جو آي، حيث تعهد برد الجميل لـ "الشهداء الشباب" الذين "ضحوا بكل شيء من أجل وطنهم الأم".

وكثفت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة من الدعاية التي تمجد القوات المنتشرة للقتال في حرب روسيا ضد أوكرانيا، مثل إنشاء جدار تذكاري وبناء متحف. ويرى المحللون في ذلك جهدا لتعزيز الوحدة الداخلية وكبح الاستياء الشعبي المحتمل.

وفي الأشهر الأخيرة، أرسل كيم آلاف الجنود وكميات كبيرة من المعدات العسكرية، بما في ذلك المدفعية والصواريخ، لدعم حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، حيث يتعاون الزعيمان لمواجهة خلافاتهما المنفصلة مع واشنطن.

وقالت وكالة الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية للمشرعين الأسبوع الماضي إنها تقدر أن حوالي 6 آلاف جندي كوري شمالي قتلوا أو جرحوا خلال انتشارهم في الحرب، لكنها لم تقدم تفصيلا لعدد القتلى. وقالت الوكالة العام الماضي إنها تعتقد أن قرابة 600 شخص لاقوا حتفهم.