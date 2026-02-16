ننشر السيرة الذاتية اللواء عمرو غريب محافظ المنوفية الجديد

أدى اللواء عمرو غريب اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظا لمحافظة المنوفية، خلفا للواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، الذي تم تعيينه محافظا لبورسعيد؛ وذلك ضمن حركة المحافظين الجديدة.

وتخرج اللواء عمرو غريب، محافظ المنوفية الجديد، في الكلية الحربية، حيث عمل ضابطا بالقوات المسلحة، وحصل على العديد من الدورات القيادية والإدارية المتخصصة في مجالات مكافحة الفساد والرقابة الإدارية والإدارة الاستراتيجية، بما أسهم في صقل خبراته في العمل المؤسسي وإدارة الملفات الرقابية.

والتحق بهيئة الرقابة الإدارية، حيث تولى عددا من المناصب القيادية في الجهات الرقابية والإدارية بالدولة، وشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية، وكان من بين المسئولين عن متابعة ملفات مكافحة الفساد ورصد المخالفات الإدارية بعدد من الجهات الحكومية.

ويحمل اللواء عمرو غريب، محافظ المنوفية الجديد، رتبة لواء، ويُعرف بخبرته في ملفات الحوكمة والانضباط الإداري، إلى جانب دوره في مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس توجها نحو تعزيز الرقابة وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.