بلغاريا تضع قواعد للسائحين في فصل الصيف لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة البلغارية اليوم الاثنين خططها لافتتاح موسم الصيف السياحي في الأول من مايو المقبل، والتي تهدف إلى الترحيب بالمصطافين في منتجعات البحر الأسود إذا تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أو تعافوا من المرض ، أو قدموا نتائج فحص سلبية للفيروس الفتاك.

وقالت وزارة السياحة في صوفيا اليوم الاثنين، إن الالتزام بارتداء أقنعة الوجه (الكمامة) سيكون إلزاميا هذا الصيف لأي شخص يتواجد في المناطق المغلقة والمجتمعية مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى .

وعلى الشاطئ، سيمكن استخدام مظلة من قبل ما لا يزيد عن شخصين أو من قبل أفراد عائلة واحدة فقط. كما سيتم تطبيق العديد من لوائح النظافة الأخرى.

وتضررت صناعة السياحة في بلغاريا بشدة من جائحة كورونا في عام 2020. وانخفض عدد السائحين القادمين من الخارج، الذين هم في غاية الأهمية بالنسبة لهذه الصناعة، ولم يتمكن السائحون المحليون من تعويض الخسائر الهائلة التي أصابت هذا القطاع.

وقبل انتشار الجائحة، حققت السياحة 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لأفقر بلد في الاتحاد الأوروبي.