إيطاليا: تعليقات وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح أسترازينيكا مشجعة

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن التعليقات الأخيرة الصادرة عن وكالة الأدوية الأوروبيةبشأن لقاح "أسترازينيكا"، مشجعة.

وأشار بيان صادر عن مكتب دراجي إلى أن "رئيس الحكومة تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأبديا استعدادهما لبدء التلقيح بأسترازينيكا بسرعة، فور إعطاء الوكالة الضوء الأخضر يوم الخميس المقبل".

وأضاف البيان: "الإعلان الأولي من وكالة الأدوية الأوروبية اليوم كان إيجابيا"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأوقفت إيطاليا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي استخدام اللقاح، عقب معاناة عدد من الأشخاص الذين خضعوا له من مشاكل تخثر الدم والجلطات.