 بعد انتهائها من «علاء الدين».. رهام العربي تستعد لتصوير فيلم جديد - بوابة الشروق
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بعد انتهائها من «علاء الدين».. رهام العربي تستعد لتصوير فيلم جديد


نشر في: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 3:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مارس 2021 - 3:16 ص

تعقد الفنانة الشابة رهام العربي جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية قبل انطلاق تصوير فيلمها الجديد.
وتخوض رهام العربي أولى تجاربها في الدراما الخليجية وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل "علاء الدين" والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وأعربت رهام عن سعادتها بالعمل مع الفنان القدير عبد الناصر درويش والذي كان أحد الأسباب الهامة لقبول الدور .

مسلسل "علاء الدين " هو مسلسل إماراتي كويتي من بطوله عبدالناصر درويش ؛ أحمد العونان؛ سلطان الفرج ؛ الاعلامي سعيد المعمري ؛ خليفة السعدي ومن تأليف جمال سالم إخراج بطال سليمان.

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