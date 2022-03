وزير الخارجية الأوكراني يدعو جميع الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، جميع الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا، واصفًا «موسكو بأنها شريك سام مسؤول عن جرائم الحرب الجماعية في أوكرانيا».

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن الأمر يتطلب التخلص من النفوذ الروسي في جميع المجالات: السياسة، والعلاقات الدولية، والاقتصاد، والطاقة، والأعمال التجارية، والفن، والبحث، وغيرها.

Deputinization means getting rid of Russian influence in all spheres. Politics, international relations, economy, energy, business, art, research etc. Russia today is a toxic partner responsible for mass war crimes in Ukraine. The earlier the world cuts all ties, the better.