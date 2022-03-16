وزير الخارجية الأوكراني يدعو جميع الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا، جميع الدول إلى قطع علاقاتها مع روسيا، واصفًا «موسكو بأنها شريك سام مسؤول عن جرائم الحرب الجماعية في أوكرانيا».

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، أن الأمر يتطلب التخلص من النفوذ الروسي في جميع المجالات: السياسة، والعلاقات الدولية، والاقتصاد، والطاقة، والأعمال التجارية، والفن، والبحث، وغيرها.

Deputinization means getting rid of Russian influence in all spheres. Politics, international relations, economy, energy, business, art, research etc. Russia today is a toxic partner responsible for mass war crimes in Ukraine. The earlier the world cuts all ties, the better. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا، متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.