التحالف العربي: تنفيذ 18 عملية ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وصعدة

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 18 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر التحالف في نبأ عاجل أوردته قناة الإخبارية السعودية اليوم الأربعاء، أن عمليات مأرب وصعدة دمرت 11 آلية وأوقعت خسائر بشرية في صفوف الميليشيا الحوثية.

وكان التحالف قد أعلن، أمس الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب وصعدة وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية.

وكثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية، خلال الأيام الماضية في مختلف جبهات القتال؛ والتي أسفرت عن تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية وقتل المئات من الحوثيين بينهم قيادات بارزة.