ربط شبكة كهرباء أوكرانيا بنظيرتها الأوروبية جراء الغزو الروسي

جرى ربط شبكات الكهرباء في أوكرانيا ومولدوفا بالكامل بشبكة القارة الأوروبية، لضمان حصولهما على الطاقة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الخطوة، الأربعاء، قائلة عبر تويتر إن الربط سوف "يبقي الأضواء منارة والمنازل دافئة في تلك الأوقات المظلمة".

ورغم أن روسيا لم تستهدف أي بنية تحتية مهمة خاصة بالطاقة خلال حملتها العسكرية في أوكرانيا، فأن صاروخا واحدا قد يتلف قطعة رئيسية من البنية التحتية ما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء.

وبعد العديد من الأيام من بداية الغزو، أبدى وزراء خارجية الطاقة بالاتحاد الأوروبي دعمهم لمقترح مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون بتسريع عملية ربط شبكة الطاقة الأوكرانية بشبكة الاتحاد الأوروبي، وهو ما كان من المخطط له في البداية أن يكتمل في 2023.

ووصفت سيمسون الخطوة بأنها "تاريخية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وفي هذا المجال، أصبحت أوكرانيا الأن جزءا من أوروبا".