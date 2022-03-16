سيميوني: ليس من السهل أن تكون بطلا مع أتلتيكو مدريد

أشاد الأرجنتيني دييجو بابلو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بلاعبيه بعد بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه مساء الثلاثاء 1-0 على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي بمنشآت ملعب أولد ترافورد بعد إقصاء يونايتد، قال سيميوني "كانت مباراة مستقرة ومنتظمة للغاية. الشيء المميز هو العمل الجماعي. لقد كان رائعا".

وتابع "من الرائع أن يكون النادي من بين الثمانية الأفضل في التشامبيونزليج".

وأوضح الـ"تشولو" أن "الحديث عن شخص واحد فقط لن يكون جيدا لأنه مجهود الجماعة. عرف الفريق ما يجب عليه فعله عند استعادة الكرة. إنهم مجموعة بها الكثير من الأفراد. إنهم جيدون للغاية".

وأضاف "نحن في موسم غير منتظم في الدوري. ليس من السهل أن تكون بطلا مع أتلتيكو، منذ مباراة أوساسونا، ويتم الكشف عن المحادثات التي تُجرى وكيفية صنع القرار، ومنذ ذلك الوقت، هناك مجموعة إذا كان هناك حمام سباحة سوف تُقدم على إلقاء نفسها فيه سواء كان مليئا بالماء أو لا".

وتمكن أتلتيكو مدريد من خطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد أن فاز على مانشستر يونايتد بهدف وحيد سجله البرازيلي رينان لودي.

وكانت مباراة الذهاب في دور الـ16 قد انتهت بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد.