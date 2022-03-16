استمرار نمو الوظائف في كوريا الجنوبية للشهر الثاني عشر على التوالي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء نمو الوظائف في كوريا الجنوبية خلال شباط/ فبراير الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي مع تحسن سوق العمل وسط التعافي الاقتصادي.

وذكرت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن عدد العاملين في البلاد وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 4ر27 مليون عامل بزيادة قدرها 04ر1 مليون وظيفة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين جاءت الزيادة أقل من المسجلة خلال كانون الثاني/يناير الماضي وكانت 14ر1 عاملا وهي الأكبر منذ 22 عاما.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى زيادة معدل توظيف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما نقطتين مئويتين على أساس سنوي إلى 6ر60% في الشهر الماضي ، وهي أعلى نسبة في أي شباط/فبراير منذ أن بدأت الوكالة في تجميع البيانات ذات الصلة في تموز/يوليو عام 1982.

كما انخفضت نسبة البطالة في البلاد بمقدار 5ر1 نقطة مئوية سنويا إلى 4ر3% في الشهر الماضي.

يأتي ذلك بينما يتوقع بنك كوريا المركزي نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3% هذا العام بعد نموه بنسبة 4% في العام الماضي وهو أسرع نمو منذ 11 عاما.