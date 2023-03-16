واشنطن: من الصعب الوصول لحطام الطائرة المسيرة التي سقطت في البحر الأسود

وتقول الولايات المتحدة إن طائرتين عسكريتين روسيتين اعترضتا المسيرة، مما تسبب في تحطمها، وهو ما تنفيه موسكو.

وأوضحت أنها أسقطت الطائرة المسيرة، وهي من طراز إم كيو 9 ريبر، بعد أن أصبحت "غير قابلة للطيران"، عندما اعترضتها مقاتلة روسية، لكن موسكو نفت هذه المزاعم.

محاولات روسية للعثور على حطام المسيرة

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، متحدثا عبر التلفزيون الرسمي، أن موسكو تحاول العثور على حطام الطائرة.

وقال باتروشيف: "لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من استعادتها أم لا، لكن يجب القيام بذلك".

ومنذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، كثفت الولايات المتحدة وبريطانيا رحلات المراقبة، على الرغم من أنها تعمل دائمًا في المجال الجوي الدولي.

وقال باتروشيف إن وجود المسيرة في البحر الأسود "تأكيد" على ضلوع الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب.

وقال المسؤول البارز في واشنطن، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تبحث أيضًا عن الطائرة، لكنه أكد على أنه إذا سبقتهم روسيا في الوصول إليها، "فإن قدرتهم على استغلال معلومات استخباراتية مفيدة ضئيلة بشكل كبير".