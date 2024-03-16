بيلينجهام ضمن 5 غيابات عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة أوساسونا، في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحل ضيفًا على أوساسونا في الخامسة والربع مساء اليوم، السبت، على ملعب أل سادار، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما يحتل أوساسونا المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وشهدت القائمة استمرار غياب تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، وداني سيبايوس للإصابة، فيما يغيب جود بيلينجهام للإيقاف.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين، كيبا أريزابالاجا، فران.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فريلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، إدوارد كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أورلين تشواميني، أردا جولر وإبراهيم دياز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، خوسيلو.