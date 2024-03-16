الأونروا: سوء التغذية ينتشر بين أطفال غزة بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، إن طفلا من كل ثلاثة دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة.

وأضافت في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم السبت، أن سوء التغذية ينتشر بين الأطفال بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابعت: «المجاعة تلوح في الأفق. ليس هناك مجال لتضييع الوقت».

🚨 1 in 3 children under 2 years of age are now acutely malnourished in northern #Gaza.



Children's malnutrition is spreading fast and reaching unprecedented levels in #Gaza. Famine is looming. There is no time to waste.@UNICEF @UNICEFmena @unicefchief https://t.co/YbkEf2C9ay — UNRWA (@UNRWA) March 16, 2024

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في في أزمة مجاعة تضرب أرجاء القطاع لا سيما مناطق الشمال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال إلى 31 ألفًا و490 شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 73 ألفًا و439 مصابًا.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.