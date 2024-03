الأونروا: سوء التغذية ينتشر بين أطفال غزة بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، إن طفلا من كل ثلاثة دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة.

وأضافت في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم السبت، أن سوء التغذية ينتشر بين الأطفال بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابعت: «المجاعة تلوح في الأفق. ليس هناك مجال لتضييع الوقت».

🚨 1 in 3 children under 2 years of age are now acutely malnourished in northern #Gaza.



Children's malnutrition is spreading fast and reaching unprecedented levels in #Gaza. Famine is looming. There is no time to waste.@UNICEF @UNICEFmena @unicefchief https://t.co/YbkEf2C9ay