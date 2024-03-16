 الأونروا: سوء التغذية ينتشر بين أطفال غزة بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة - بوابة الشروق
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الأونروا: سوء التغذية ينتشر بين أطفال غزة بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة

أحمد علاء
نشر في: السبت 16 مارس 2024 - 12:23 م | آخر تحديث: السبت 16 مارس 2024 - 12:23 م

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة «الأونروا»، إن طفلا من كل ثلاثة دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد في شمال قطاع غزة.

وأضافت في منشور عبر منصة «إكس»، اليوم السبت، أن سوء التغذية ينتشر بين الأطفال بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابعت: «المجاعة تلوح في الأفق. ليس هناك مجال لتضييع الوقت».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما تسبب في في أزمة مجاعة تضرب أرجاء القطاع لا سيما مناطق الشمال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال إلى 31 ألفًا و490 شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 73 ألفًا و439 مصابًا.

ولا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.


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