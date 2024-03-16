وزارة السياحة والآثار تسلط الضوء على ذكرى افتتاح المتحف القبطي

سلط قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، الضوء على افتتاح الجناح القديم للمتحف القبطي وهو النواة الأولى التي بدأها مؤسس المتحف مرقس سميكة باشا، والذي فتح رسميًا بتاريخ 14 مارس 1910م، وصار مرقس سميكة أول مدير له منذ ذلك الوقت حتى وفاته عام 1944م.

‏‎وبحسب الصفحة الرسمية لقطاع المتاحف، أن الغرض من إنشاء المتحف القبطي كان تجميع كل الآثار والوثائق التي تساعد على دراسة تاريخ العصر المسيحي في وادي النيل، وقد قام بجمع المال اللازم لهذا المشروع من تبرعات أعيان الشعب القبطي ونخبة من محبي الفنون والآثار. أنُشئت المباني الأولى للمتحف على جزء من الأرض تابع لأوقاف الكنيسة القبطية منحها البابا كيرلس الخامس البطريرك 112.

‏‎وظل المتحف القبطي ملكاً للبطريركية حتى عام 1931م حين قررت الحكومة ضمه إلى أملاك الدولة لما رأت قيمته الأثرية الهامة باعتباره يمثل حقبة هامة من سلسلة حقب الفن والتاريخ المصري القديم.

تم استكمال الجناح الجديد عام 1947 بعد وفاة مؤسسه مرقس سميكة باشا وتكريمًا لجهوده تم إزاحة الستار عن تمثال نصفي له في افتتاح الجناح الجديد.