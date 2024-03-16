ديوكوفيتش يقرر عدم المشاركة في بطولة ميامي

قرر نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم عدم المشاركة في بطولة ميامي للأساتذة التي تنطلق الأربعاء المقبل.

وقال ديوكوفيتش /36 عاما/ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم السبت "للأسف لن أشارك في بطولة ميامي المفتوحة هذا العام، في هذه المرحلة من مسيرتي ، أوازن بين أجندتي الشخصية والاحترافية".

وأضاف "أنا آسف لأنني لن أقابل بعضا من أفضل المشجعين وأكثرهم حماسا في العالم".

وخرج ديوكوفيتش الفائز بـ24 لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى ، بشكل مفاجئ من الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز على يد الإيطالي لوكا ناردي المصنف 123 على العالم.