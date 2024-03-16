وفد من كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة يتفقد مشروعات العلمين الجديدة

استقبلت مدينة العلمين الجديدة وفدا من طلاب كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، يرافقهم أساتذة الكلية، للتعرف على المدينة، وتفقد المشروعات التي انتهى ويجري تنفيذها، حيث كان في استقبالهم المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز.

وفي مستهل الزيارة، استمع وفد كلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، لشرح تفصيلي عن مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة التي تتنوع بين سكنية، ومراكز تجارية، ومناطق خضراء، وخدمية، والتجمعات العمرانية المختلفة، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

كما تابع الوفد عرضا عن مختلف المشروعات التي انتهى ويجري تنفيذها بالمدينة، والذي أوضح أنها تضم: منطقة الأبراج الشاطئية، وعمارات الداون تاون، والمدينة التراثية، وجامعة العلمين الأهلية، والممشى السياحي، ومشروعات أخرى متعددة، وذلك قبل فتح باب تلقي تساؤلات واستفسارات الوفد والرد عليها من مسئولي الجهاز.

وانتقل وفد كلية التخطيط العمراني، يرافقهم مسئولو الجهاز، لتفقد أهم مشروعات العلمين الجديدة، والتي تضمنت مشروع الممشى السياحي الذي يمتد على طول 7 كيلومترات، بالإضافة إلى مشاريع الأبراج الشاطئية، والمدينة التراثية وعمارات الداون تاون، وغيرها.

وعقب الجولة، أشاد وفد جامعة القاهرة بما تنفذه الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، والجهات الأخرى، من مشروعات تنموية وخدمية، وتوجهوا بالشكر لمسئولي وزارة الإسكان على إتاحة الفرصة لزيارة مدينة العلمين الجديدة، وتفقد أهم معالمها، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية بمعالم المدينة، وفق البيان.