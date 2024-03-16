أعلنت شركة IL Cazar للتطوير العقارى عن إطلاق مشروع The Crest، على مساحة 158 فدانًا، ويصل إجمالى استثماراته إلى 30 مليار جنيه، كأولى خطوات التعاون فيما بين IL Cazar وشركة UDC الإماراتية للتطوير العقارى، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر.

ويأتى المشروع فى إطار اتفاقية الشراكة فيما بين الطرفين والتى تم توقيعها فى ديسمبر الماضى 2023 من قبل نادر خزام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة IL Cazar، وفادى نصيف نائب رئيس مجلس إدارة IL Cazar، ومحمد زاهد البطرنى الرئيس التنفيذى لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات اجمالية من المشروع بقيمة ٦٠ مليار جنيه، ومن المخطط الانتهاء من أعمال البناء فى غضون ثلاث سنوات ونصف حيث يتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، لتبدأ عمليات التسليم فى ٢٠٢٧، كما أن المخططات الرئيسية لمشروع The Crest صُممت من قبل مكتب رائف فهمى للاستشارات

وخططت الشركة لتسويق المشروع محليًا وعالميًا كجزء من التزامها على دعم جهود الدولة المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز صناعة العقار المصرى.

وتمتلك شركة IL Cazar محفظة أراضى متنوعة تصل إلى 1000 فدان تشمل مشروع «Creek Town» و«The VILL» و«AIAN» بالقاهرة الجديدة، و«Go Heliopolis» بمصر الجديدة، وأيضًا مشروعها الأحدث The Crest بالقاهرة الجديدة، هذا إلى جانب مع خطتها الطموحة للتوسع فى أهم المناطق الاستثمارية الحيوية بجميع أنحاء مصر، وخاصة فى القاهرة الجديدة، والساحل الشمالى. ومدينة السادس من أكتوبر.