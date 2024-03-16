تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان سلع مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية بمركز مشتول السوق، بإشراف فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، وبرئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية، وحملة قطاع وسط الشرقية، بمشاركة أبو طالب صلاح الدين، ومجدي فرج، ومصطفى الشحات، وبالاشتراك مع إدارة تموين مشتول السوق برئاسة نشوي رابح ومجدي أمين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 3 محاضر ضد أصحاب الأنشطة التموينية والتجارية والتحفظ على المضبوطات.

وخلال الحملة، جرى التحفظ على 5189 لتر زيت طعام، و700 كيلو مكرونة تموينية، و185 كيلو سكر تمويني.

وحررت محضر تصرف في سلع تموينية بمبلغ 41000 جنيه لتاجر تموين بناحية المنير بمركز مشتول السوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.