نقابة المهندسين تفتح باب عضوية اللجان النقابية في الإسكندرية

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، اليوم الجمعة، فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية للانضمام لعضوية اللجان النقابية المختلفة كأحد دعائم منظومة العمل النقابي لخدمة المهنة ومنتسبيها.

وبحسب بيان صحفي، فإن فتح باب التقديم الانضمام للجان النقابية المختلفة سيبدأ غدا السبت وحتى يوم الاثنين 25 مارس الجاري؛ لاستكمال فريق العمل بأعضاء اللجان من أعضاء الجمعية العمومية من أجل مواصلة النقابة عملها نحو خدمة المهندسين في محافظة الإسكندرية.

وكان مجلس نقابة المهندسين عقد، جلسته الإجرائية الأولى، الجمعة الماضية؛ لتشكيل هيئة مكتب النقابة، ومجلس إدارة النادي، واختيار رؤساء اللجان، لبدء مباشرة العمل الخدمي للمهندسين.

وفي هذا الإطار جرى اختيار الدكتور مصطفى الحضري، أمينًا للنقابة، والمهندس وليد ماضي أمينًا للصندوق، والمهندس صلاح حامد وكيلاً للنقابة، والمهندس محمد قبيصي أمينًا مساعدًا، وكلٍ من: المهندس محمد فتح الباب، والمهندس أحمد محمود، والمهندس محمد الرشيدي، والمهندس محمد سعيد، لعضوية مجلس إدارة النادي البحري.

وكلف مجلس الإدارة كلٍ من: المهندس محمد فتح الباب، قائمًا بأعمال أمين النادي، والمهندس أحمد محمود، قائمًا بأعمال أمين الصندوق، وذلك لحين إعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي البحري في منطقة سابا باشا.

وجرى اختيار رؤساء اللجان النقابية المتمثلة في: اللجنة الاجتماعية والثقافية المهندس كريم عزت، ولجنة الإسكان والمشروعات وتطوير المقرات الدكتور ميسرة الطحان، ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات الدكتور محمد صلاح، واللجنة القانونية وحماية المهنة المهندس محمد الرشيدي، ولجنة الرحلات المهندس محمد قبيصي، واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية المهندس وليد ماضي، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب مهندس محمد السعدي.

بجانب لجنة الخطة الإستراتيجية الدكتور مصطفى الحضري، ولجنة الشباب والتأهيل الوظيفي المهندس باسل ياسر، ولجنة التمغة الهندسية المهندس محمد فتح الباب، ولجنة العلاقات العامة والإعلام المهندس محمد سعيد، ولجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة المهندس مينا ميلاد، ولجنة ممارسة ومزاولة المهنة المهندس صلاح حامد، ولجنة الإستثمار وتنمية الموارد المهندس أحمد محمود.