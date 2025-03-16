كوريا الجنوبية: الحزب الحاكم يعتزم قبول الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية بشأن عزل الرئيس يون

قال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب "قوة الشعب" الحاكم، اليوم الأحد، إن الحزب سيقبل أي قرار تصدره المحكمة الدستورية بشأن المحاكمة المتعلقة بعزل الرئيس يون سوك يول، وذلك في معرض توضيحه الموقف الرسمي للحزب قبل صدور الحكم.

وجاءت تصريحات النائب كويون سيونج دونج في الوقت الذي تدرس فيه المحكمة حاليا ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو ستعزله، وذلك بعد إقالته بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في 3 ديسمبر، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ولم تعلن المحكمة بعد موعد صدور الحكم، رغم أن العديد من المراقبين يتوقعون أن يتم ذلك خلال هذا الأسبوع.

وقال دونج للصحفيين إن "الموقف الرسمي لحزبنا هو أننا سنقبل قرار المحكمة، وكما تعلمون جميعا، فإن المحاكمات الدستورية تُجرى على مستوى واحد فقط ... وبمجرد صدور الحكم، يكون القرار ملزما للجميع."

وإذا تم عزل يون، فسيكون على البلاد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. أما إذا أُعيد إلى منصبه، فسيكمل ما تبقى من ولايته حتى مايو 2027.