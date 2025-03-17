رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الارتفاعات القياسية في أسعار المعدن الأصفر

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن المعدن الأصفر يسجل عالميا أسعارًا غير مسبوقة للمرة الأولى في التاريخ، مشيرا إلى انعكاس ذلك على أسعار السوق المحلية، بتسجيل عيار 21 سعر 4220 جنيها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN»، أن أسباب الارتفاعات تأتي نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تزايد حالة عدم الاستقرار بسبب سياسات الرسوم الجمركية، واحتمالية حدوث ركود اقتصادي في بعض الدول، واستمرار التوترات السياسية وعدم التوصل إلى حلول.

وأضاف أن إقبال البنوك المركزية في الصين وعدد من الدول الأخرى على زيادة احتياطياتها من الذهب يساهم أيضًا في ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن جميع العوامل السابقة تؤدي إلى لجوء المستثمرين والأفراد إلى الذهب كملاذ آمن، منوها أن الارتفاعات العالمية تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلي.

فيما يتعلق بإمكانية ارتفاع الأسعار محليا تزامنا مع أعياد الفطر، قال إن التأثير لن يكون بنفس القوة التي يتأثر بها السعر عالميًا، مضيفا أنه في حال حدوث ارتفاعات عالمية؛ فإنها ستكون المؤثر الأقوى.

وأشار إلى أن الذهب استثمار طويل الأجل، ناصحا من يمتلك فائضا من المال ولا يحتاجه بصورة عاجلة بأن يستثمر فيه على المدى الطويل، مؤكدا أن الذهب من أقوى الأوعية الادخارية والاستثمارية.