وزير الخارجية الإيراني لترامب: أوقفوا دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الدعم الذي تقدمه واشنطن لـ "الإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي".

جاء ذلك في منشور له، الأحد، على منصة "إكس"، ردا على تهديد ترامب طهران ومطالبته إياها بإنهاء دعمها للحوثيين في اليمن.

وقال عراقجي إنه "ليس للحكومة الأمريكية أي سلطة أو صلاحية لإملاء السياسة الخارجية الإيرانية"، مضيفا أن "تلك الحقبة انتهت في عام 1979"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشار إلى "خداع (الرئيس الأمريكي السابق جو) بايدن العام الماضي لمنح 23 مليار دولار، في سابقة غير معهودة، للنظام المُرتكب للإبادة الجماعية"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأوضح أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، موضحاً أن "العالم بأسره يُحمّل الولايات المتحدة المسئولية بالكامل".

وردا على تهديدات ترامب لطهران ومطالبته إياها بإنهاء دعمها للحوثيين، قال عراقجي: أوقفوا دعمكم للإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي. كفّوا عن قتل الشعب اليمني".

والسبت، خاطب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، إيران قائلا: يجب أن يتوقف دعم الإرهابيين الحوثيين فورا! لا تهددوا الشعب الأمريكي، أو رئيسه، أو ممرات الشحن العالمية".

وتابع: "إن فعلتم، فاحذروا، لأن أمريكا ستحاسبكم كليا، ولن نكون لطفاء في ذلك".

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، عن استهداف أمريكي لأطراف مدينة ذمار ومديرية عنس، إضافة إلى حي سكني في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن.

وأسفر العدوان الأمريكي على عدة مدن يمنية، مساء السبت، عن 31 قتيلا و101 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها شنت سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للحوثيين في مختلف أنحاء اليمن، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب البريطاني على الضربات.

وهذه أول ضربات على اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بغزة في يناير الماضي.