قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن العلم هو أخطر وأشد أنواع الأمانة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «اسأل المفتي» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»: «العلم نقل، العلم بيان، العلم حكم، العلم توضيح، العلم إرشاد إلى صلاح أو إرشاد إلى فساد».

وأوضح أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذا المعنى عندما يتحدث عن الخشية منه، فيقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فوصفهم بأنهم أهل الخشية الذين يعرفون ما لله من حقوق ومن صفات فيقفون على حدها.

وتابع: «يتأكد لنا ذلك عندما يعرفنا ربنا تبارك وتعالى بذاته وصفاته وأفعاله فيبين أن هذه الأمور تتوقف عليه ثم على ملائكته ثم على أولي العلم لأن العلم والعمل على نقله أمانة».

وأشار إلى قوله تعالى «شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم»، لافتًا إلى أن أخطر أنواع الخيانة هي الخيانة في العلم.

وتابع: «إذا ما وقع أحد في ذلك فإن هذا يؤدي إلى تشويه الدين وتخريب البلاد ووضع الأمور على غير موضعها الصحيح وإصابة الكثيرين بهزات نفسية وفقدان الثقة وقد يؤدي ذلك إلى اليأس والقنوت من رحمة الله».

ونوه بأنه إذا كان العلم والخروج على قوانينه خيانة فإنّ أبلغ وأخطر ألوان الخيانة ما يتعلق بالعلوم الشرعية والدينية.