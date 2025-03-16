الحكومة البريطانية تتعهد بدعم الفئات الأكثر ضعفا في خضم نقاش حول تخفيضات الرعاية الاجتماعية

قالت الحكومة البريطانية إنها ستسعى لدعم الفئات الأكثر ضعفا في البلاد حتى في الوقت الذي تثير فيه خطط لخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية خلافا داخل حزب العمال الحاكم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الصحة ويس ستريتينج قوله، اليوم الأحد، إن إصلاحات الرعاية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة تهدف إلى دعم الأشخاص غير القادرين على العمل وفي الوقت ذاته مساعدة أولئك الذين يمكنهم العثور على عمل.

ورفض ستريتينج التعليق على تقارير تفيد بأن الحكومة تستعد للتراجع عن بعض تخفيضات الرعاية الاجتماعية المقررة.

وقال ستريتينج لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لم أطلع على الخطط الكاملة"، وذلك ردا على سؤال محدد حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم التخلي عن خطتها لتجميد زيادة مدفوعات الاستقلال الشخصي المرتبطة بالتضخم، وهي إعانة مخصصة لمساعدة ذوي الإعاقة على تحمل التكاليف المعيشية الإضافية الناتجة عن إعاقتهم، ولا ترتبط بالعمل.