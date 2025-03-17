جمع البنك الإسلامي للتنمية 1.75 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك مرجعية في أسواق رأس المال.

وتُعد عملية إصدار الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي أول إصدار مرجعي للبنك بالدولار الأمريكي هذا العام، وذلك بعد إنجازات مهمة تحققت في عام 2024، التي شهدت ثلاث عمليات مرجعية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار الأمريكي، وتجاوز البنك حاجز الـ50 مليار دولار أمريكي في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ الإصدار في عام 2003، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" مساء اليوم الأحد.

وسعّر البنك الإسلامي للتنمية،والذي يتخذ من مكة المكرمة مقرا له ، شهادات الاستئمان لمدة 5 سنوات في إطار برنامج إصدار شهادات الاستئمان البالغة قيمته 25 مليار دولار أمريكي.

وسيواصل البنك من خلال عائدات هذا الإصدار دعم المشاريع التي تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في دوله الأعضاء الـ 57 والمجتمعات الإسلامية حول العالم, وتتماشى هذه المشاريع مع الأهداف الثلاثة الشاملة للبنك في إطار إستراتيجيته المُعاد تنظيمها، وهي: (أ) تعزيز التعافي الاقتصادي، (ب) معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، و(ج) دفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر.