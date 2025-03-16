ألمانيا: الأمين العام للحزب الديمقرطي الحر يعتزم الترشح لرئاسة الحزب

بعد الهزيمة التي مُنِيَ بها الحزب الديمقراطي الحر في انتخابات البرلمان الألماني، يسعى كريستيان دور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي إلى تولي رئاسة الحزب.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من دوائر حزبية أن دور سيترشح لرئاسة الحزب خلفا لـ كريستيان ليندنر.

وكتب دور على منصة إكس:"البعض يقول إن الوقت ليس مناسبا للسياسة الليبرالية. لكننا نحتاج إلى الحرية الاقتصادية والاجتماعية أكثر من أي وقت مضى". وأضاف دور في رسالة فيديو أن الحزب الديمقراطي الحر غائب بالفعل عن البرلمان معربا عن رغبته في الإسهام في أن يعود الحزب بقوة.

واعتبر دور أن انتخابات البرلمان كانت "هزيمة قاسية"، لكنه أكد أن الهزائم ليست سببًا للاستسلام. وقال إن الأمر لم ينته بعد بالنسبة للحزب الديمقراطي الحر، وأردف أن " في ألمانيا هناك حاجة إلى حزب وسط، حزب يؤمن بقوة الفرد ولا يعتقد أن الدولة يجب أن تنظم كل شيء. حزب يجمع بين الحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية".

وكان الحزب الديمقراطي الحر حصل على 3ر4% من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، وهي نتيجة كارثية أدت إلى فشله في دخول البرلمان. وردًا على ذلك، أعلن زعيم الحزب السابق، كريستيان ليندنر، عن انسحابه الفوري من السياسة.

في البداية، تم تداول اسمي ماري-أجنيس شتراك-تسيمرمان (العضو حاليا في البرلمان الأوروبي) وعضو الحزب المخضرم، فولفجانج كوبيكي، لرئاسة الحزب، وأعرب كلاهما عن استعدادهما للمشاركة في إعادة بناء الحزب. ومع ذلك، أكدت شتراك-تسيمرمان أنها لا ترغب في أن تصبح رئيسة للحزب، وقالت: "أنا مقتنعة بأن إعادة بناء الحزب الديمقراطي الحر لا يمكن أن تنجح إلا من خلال العمل الجماعي. ويجب أن تتولى القيادة شخصية شابة وجديدة".