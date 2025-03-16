عائلة مواطن ألماني مقيم في الولايات المتحدة تعلن احتجازه في أمريكا منذ أسبوع

احتجزت الشرطة الأمريكية مواطنا ألمانيا مقيما في الولايات المتحدة أثناء دخوله البلاد، وهو محتجز منذ أكثر من أسبوع في مركز اعتقال، وفقًا لما أعلنته عائلته.

ولا تزال ملابسات القضية غير واضحة. وردا على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) حول هذا الموضوع، أكدت الخارجية الألمانية أنها على علم بالقضية.

وأفادت والدة المواطن الألماني بأن ابنها ويدعى فابيان شميت (34عاما) يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2007 ويحمل البطاقة الخضراء، والتي تمنحه إقامة غير محدودة وتمنحه حقوقًا قانونية تتساوى إلى حد كبير مع حقوق المواطنين الأمريكيين.

ويتهم شميت السلطات الأمريكية بسوء معاملته، حيث تعرض للصراخ خلال استجوابه في المطار وأُجبر على خلع ملابسه. كما أصيب بالمرض أثناء احتجازه ونُقل إلى المستشفى، حيث تم تقييده في السرير، وفقًا لروايته.

ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات من جهة مستقلة، كما لم ترد وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على استفسار من (د ب أ) بشأن القضية يوم الخميس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية لـ (د ب أ) إن القنصلية العامة في بوسطن، بولاية ماساتشوستس، تتابع القضية وتتواصل مع شميت وعائلته والسلطات المحلية. وأضافت الوزارة: "الأمر المؤكد هو أننا ننتظر من شركائنا أن تتماشى ظروف الاحتجاز مع معايير حقوق الإنسان الدولية، وأن تتم معاملة المحتجزين بكرامة إنسانية."

وبحسب والدته، فإن استجواب شميت كان يدور حول جريمة تتعلق بالقنب (الحشيش) وقعت قبل نحو عشر سنوات، مشيرة إلى أنه تم توقيفه آنذاك في كاليفورنيا وبحوزته أكثر من 30 جرامًا من القنب، لكن القضية أُغلقت دون محاكمة.

وأضافت أن هيئة تحقيق فيدرالية أعادت الاتصال به عام 2022 واستدعته لجلسة استماع، لكنه لم يحضر الجلسة لأنه لم يتلقَّ الإشعار بسبب انتقاله إلى عنوان جديد.