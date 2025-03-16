بابا الفاتيكان يغيب عن صلاة التبشير الملائكي للأسبوع الخامس منذ دخوله المستشفى

يواصل البابا فرنسيس تعافيه من الالتهاب الرئوي المزدوج في مستشفى "جيميلي" بروما، حيث من المتوقع أن يُصدر الفاتيكان صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية اليوم الأحد، كنص مكتوب، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي منذ دخول البابا المستشفى.

وعادة ما يقيم البابا صلاة التبشير الملائكي من نافذة القصر الرسولي المُطل على ساحة القديس بطرس أمام المصلين المُجتمعين، الذين ازداد عددهم بمناسبة عام اليوبيل الذي دشّنه البابا فرنسيس في ديسمبر الماضي.

وأكد الأطباء هذا الأسبوع أن حالة البابا -88 عاما- لم تعد حرجة ولا تُهدد حياته، ولكنهم يؤكدون باستمرار أن حالته لا تزال مُعقدة بسبب كبر سنه، وقلة حركته، وفقدانه لجزء من رئته عندما كان شابا.

ولا يزال الأطباء يصدرون نشرات طبية أقل بشأن حالة البابا، نظرا لتحسن صحته. وقد أكدت الأشعة السينية هذا الأسبوع، أن العدوى بدأت تتلاشى.