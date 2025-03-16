محافظ كفر الشيخ يغرس أول شجرة بالحرم الجامعي مع انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي

غرس اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، بغرس أول شجرة داخل الحرم الجامعي بجامعة كفر الشيخ، وذلك إيذانًا بانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الأعمال والابتكار المستدام في نسخته الثالثة، وفي إطار جهود تعزيز الوعي البيئي والتنمية المستدامة، بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس.‏

وأكد المحافظ، أن غرس الأشجار يعكس التزام الدولة بتوسيع المساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز ثقافة المسئولية البيئية لدى الطلاب والمجتمع، ودعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح رئيس الجامعة أن الأسبوع البيئي يشمل العديد من الفعاليات، من بينها ندوات توعوية، وحملات نظافة وتشجير، ومسابقات للابتكار في مجالات الاستدامة، بهدف تحفيز الطلاب على تبني أفكار ريادية تسهم في الحفاظ على البيئة.