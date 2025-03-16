الجيش الأوكراني ينشر صاروخ نبتون المتطور وزيلينسكي يشيد بدقته ومداه الطويل

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني نجح في نشر صاروخ "نبتون" المتقدم المضاد للسفن.

وقال زيلينسكي في منشور على "تليجرام": "إنه صاروخ أوكراني جديد، وضربة دقيقة. يبلغ مداه ألف كيلومتر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول عملية النشر.

ورجحت وسائل إعلام أوكرانية، بما في ذلك "أوكرانسكا برافدا"، وفقا لمصادرها الخاصة، أن يكون زيلينسكي يشير إلى الضربة التي استهدفت مصفاة روسية في ميناء "توابسي" على البحر الأسود صباح أمس الجمعة.

وأفادت السلطات المحلية الروسية بأن الحريق في المصفاة كان مستمرا حتى اليوم السبت.

يُذكر أن أوكرانيا سبق أن أغرقت الطراد الروسي "موسكفا" في أبريل 2022 باستخدام صاروخها المحلي الصنع "آر 360" نبتون المضاد للسفن. ومنذ ذلك الحين، تم تطوير السلاح وزيادة مداه.

وأشار زيلينسكي إلى النسخة الأحدث باسم "نبتون طويل المدى".

وبحسب بيانات عسكرية، بدأ الإنتاج التسلسلي لهذا السلاح منذ نوفمبر 2024.

وتعتمد أوكرانيا بشكل متزايد على الأسلحة المحلية الصنع نظرا لاستلامها كميات محدودة من الأسلحة الغربية بعيدة المدى، في حين تمتلك روسيا ترسانة أكبر بكثير من الصواريخ والصواريخ المجنحة بالمقارنة.