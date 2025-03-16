 جيرونا يتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني - بوابة الشروق
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جيرونا يتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني

وكالات
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 1:07 ص | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 1:07 ص

واصل جيرونا، مسلسل نتائجه المحبطة، بتعادله 1-1 أمام ضيفه فالنسيا، اليوم السبت، ضمن الجولة 28 من عمر الليجا.

وبادر فالنسيا، بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 58 عن طريق دييجو لوبيز.

ولكن جاء الرد سريعا من جيرونا بعد 6 دقائق، برأسية المخضرم كريستيان ستواني.

وبهذه النتيجة، يواصل جيرونا، مسلسل نزيف النقاط للمباراة السادسة تواليا (3 تعادلات و3 خسائر)، وتحديدا منذ فوزه في الجولة 22 على لاس بالماس (2-1) بداية الشهر الماضي.

ورفع جيرونا، رصيده إلى 34 نقطة في المركز 11 مؤقتًا.

بينما هذا هو التعادل الثالث لفالنسيا في آخر 5 جولات، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة يحتل بها المركز 16.


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