 التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل عدد (40) وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل عدد (40) وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكباري

شريف حربي
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 1:09 م | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 1:09 م

يُعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل إلى تعيين عدد (19) في وظيفة مهندس تنفيذ كباري ثالث/ مهندس تنفيذ طرق ثالث، وتعيين (11) في وظيفة حرفي رصف سادس، و(10) في وظيفة سائق سادس، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه من المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من 2 حتى 15 أبريل 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط الواجب توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

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