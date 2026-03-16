إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: سقوط صاروخ في تل أبيب الكبرى

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلًا عن مصدر عسكري، بسقوط صاروخ في تل أبيب الكبرى، صباح الاثنين.

وأشارت إلى سقوط شظايا صاروخ في مواقع عدة، منها ريشون لتسيون جنوب تل أبيب ومنطقة اللد.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام عبرية بتلقي بلاغات أولية عن سقوط رأس عنقودي إيراني في جنوب تل أبيب.

ولفتت إلى الاشتباه بإصابة مبنى بشكل مباشر في منطقة شوهم شرق مطار بن جوريون بتل أبيب.

يأتي ذلك، فيما أكد جيش الاحتلال إطلاق صواريخ مؤخرًا من إيران باتجاه إسرائيل، قائلًا إن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، والدخول إلى الملاجئ، والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

واستمر إطلاق الصواريخ من إيران، وخاصة العنقودية التي تسببت بأضرار جسيمة، حيث أدت إلى إصابة مبنى في مدينة بني براك وسط إسرائيل وإصابة شخص.

كما أُصيب عدد من الإسرائيليين أيضًا في إيلات جنوبًا بصاروخ عنقودي انفجر في مواقع عدة.

وفي تسعة مواقع أيضا انفجر صاروخ مماثل وسط إسرائيل.

وأطلقت إيران نحو 400 صاروخ منذ بدء الحرب، فيما أطلق حزب الله أكثر من 1000 صاروخ تجاه شمالي ووسط إسرائيل، جزء منها بتنسيق مع إيران.