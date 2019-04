تيريزا ماي عن حريق كاتدرائية نوتردام: تضامننا مع الشعب الفرنسي

علقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأعربت «ماي» في تغريدة نشرتها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن تضامنها مع الشعب الفرنسي، قائلة: «تضامننا مع الشعب الفرنسي هذه الليلة ومع قوات الطوارئ التي تقاتل الحريق الهائل في كاتدرائية نوتردام».

واندلع اليوم الاثنين، حريق هائل في كاتدرائية «نوتردام» التاريخية، التي تقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد من أبرز معالمها السياحية، وتستقبل نحو 13 مليون زائر سنويا.

وأكدت الشرطة الفرنسية، أنه لا وفيات حتى الآن جراء الحريق الذي امتد إلى سقف الكاتدرائية وأدى إلى انهيار البرج التاريخي بالكامل.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن أسفه لهذا الحادث، قائلا: «أنا حزين هذه الليلة لرؤية هذا الجزء منا يحترق».

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral.