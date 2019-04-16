روسيا وإثيوبيا توقعان خارطة طريق لمشروعات نووية مشتركة

أعلنت شركة "روس آتوم" الحكومية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو وأديس أبابا وقعتا خريطة طريق لمدة ثلاث سنوات، للتعاون في بناء محطة للطاقة النووية ومركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في الأراضي الإثيوبية.

وجاء في بيان الشركة "تحدد خارطة الطريق خطوات ملموسة لتوسيع التعاون الثنائي في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية، ومن المقرر اتخاذ إجراءات مشتركة لإنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية، فضلاً عن محطات الطاقة النووية ذات التصميم الروسي في إثيوبيا"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة وقعت من قبل المدير العام لشركة "روس آتوم" الحكومية الروسية، أليكسي يخاتشيوف، ووزير العلوم والتكنولوجيا الإثيوبي، جيتاهون ميكوريا كوما، على هامش منتدى "آتوم إكسبو-2019".

وأوضح البيان أنه تم وضع أسس لتدريب الكوادر وخلق رأي عام إيجابي فيما يتعلق بالطاقة النووية.

يذكر أن شركة "روس آتوم"، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الإثيوبية، وقعتا على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات مختلفة من استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في يونيو 2017.

هذا وانطلقت الاثنين، في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود فعاليات منتدى الطاقة الذرية "آتوم إكسبو" في دورته الحادية عشرة، وسط مشاركة دولية واسعة، وسيستمر المنتدى ليومين، سيبحث خلاله ممثلو الدول والشركات الرائدة في هذا المجال، قضايا الصناعة الذرية واتجاهات تطويرها.