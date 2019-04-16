رئيس وزراء إيطاليا: نريد وقفا فوريا لإطلاق النار في ليبيا

جدد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الاثنين، موقف بلاده المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، وذلك في تصريحات للصحفيين في أعقاب لقاء بروما مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حسبما نقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

كما أعرب كونتي عن "الأمل بإنسحاب قوات الجيش الليبي"، تحت قيادة المشير خليفة حفتر ، من جنوب العاصمة طرابلس.

وتشهد مناطق متفرقة من أطراف العاصمة الليبية طرابلس منذ أسبوعين مواجهات بين قوات المشير خليفة حفتر قائد مايسمي "الجيش الوطني الليبي "وقوات موالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.