قد تكون الحياة في الحجر المنزلي مملة عند البعض، ولكن في روسيا الأمر مختلف عند أغلب العائلات التي انتهزت العزلة لعيش لحظات مميزة.

ووفقًا لموقع "روسيا بويند" فإن الروس أطلقوا هاشتاج #FOLLOWMETOHOME لتشجيع الجميع على الإبداع خلال العزل المنزلي وكسر حاجز الملل دون تعريض حياتهم وحياة من يحبهم للخطر.

ومن ضمن الأشياء التي فعلها الروس المشاركون في الهاشتاج، الرقص على أغاني عن فيروس كورونا واللعب بورق التواليت واستخدامه في عمل التمارين الرياضية الشاقة وتقليد اللوحات الشهيرة وتمثيل أشهر المشاهد في المسلسلات والأفلام الروسية والغناء والعزف بشكل فردي.

كما قام البعض باستخدام حيواناتهم الأليفة ليعيشوا معهم أجواء الحجر المنزلي من خلال تصويرهم بالكمامات، وارتداء أقنعة وجه كاملة وقفازات مبهجة ورش الكحول المطهر.

وقامت عدة فتيات مشاركات في الهاشتاج بعمل مقاطع رقص على أغاني الأسطوانات القديمة ولكن بعد تبديل الأسطوانة بالمناديل تعبيرًا عن قيمتها الحالية وأنها من أكثر الأشياء التي زاد الطلب عليها منذ تفشي وباء كورونا.

وكنوع من الإبداع، قام البعض بطهي أطعمة على هيئة الفيروس التاجي والكمامات للتعبير عن الفترة التي يعيشها العالم حاليًا وقدرة الروس على مواجهة الفيروس والاستمتاع بحياتهم الشخصية حتى داخل الحجر المنزلي.

Доктор: защитите от коронавируса самых близких



Я: pic.twitter.com/9JQsjYqI0Q — Разрыхлитель Мозгов™ (на самоизоляции) (@crazy_kutas) March 27, 2020









