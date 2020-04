View this post on Instagram

ФОТОСЕССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ЗАСЛУЖИЛИ 📸 ⠀ Шел третий день самоизоляции ⛔ Развлекаемся как можем и чем можем 😂 ⠀ Сходим с ума вместе с @anastasiya_yarunina 🤪 ⠀ А чем занимаетесь вы? #фотосессия #карантин #самоизоляция #оставайтесьдома #жонглер #туалетнаябумага #греча #короновирус #ярыйджон #ЯрушиFamily #yarjonshow