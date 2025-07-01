كولومبيا توقف تسليم زعيم متمردين مطلوب في أمريكا بتهمة تهريب المخدرات

أوقف الرئيس الكولومبي جوستافو بترو تسليم زعيم متمردين إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن وجوده في كولومبيا ضروري لدفع محادثات السلام التي تهدف إلى نزع سلاح مئات المقاتلين في منطقة على الحدود مع فنزويلا.

ويعد ويلينجتون هيناو جوتيريز، المعروف باسم "موتشو أولميدو" أحد قادة الجبهة 33 التابعة لحركة "فارك اي ام سي"، وهي جماعة متمردة تضم حوالي 400 مقاتل تعمل في منطقة كاتاتومبو الشمالية الشرقية. وهو مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات وغسل أموال وقد وافقت المحكمة العليا في كولومبيا على تسليمه في مايو الماضي.

ولكن في قرار تم نشره في 26 يونيو، وكشفته وسائل الإعلام الكولومبية اليوم الثلاثاء، أمر الرئيس بترو بتعليق تسليم هينو، وتكليفه بتقديم "مساهمات يمكن التحقق منها ونتائج ملموسة" لمحادثات السلام بين الجبهة الـ33 والحكومة الكولومبية. ويقول القرار إنه إذا فشل هينو في المساهمة في المحادثات، فسيتم تسليمه إلى السلطات الأمريكية.

يذكر أن هيناو، وهو قيد الاحتجاز لدى الحكومة الكولومبية منذ فبراير، هو ثاني زعيم متمردين يقرر بترو تعليق تسليمه هذا العام. في مايو، أرجأت الحكومة تسليم جابرييل ييبيس ميجيا، قائد جماعة "كومونيروس ديل سور" المتمردة والذي يواجه أيضا اتهامات بتهريب المخدرات.