عمرو أديب: «هو مفيش غير أرض الزمالك تتسحب؟»

طالب الإعلامي عمرو أديب، بإعادة أرض نادي الزمالك بالسادس من أكتوبر، والتي تم سحبها بقرار من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويواجه الزمالك أزمة بعد سحب الأرض، نتيجة عدم التزامه بالمهلة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقال أديب في تصريحات تلفزيونية: "هو مفيش غير أرض نادي الزمالك تتسحب؟!.. أقفوا جنب الناس وأجبروا بخاطرهم".

وأضاف: "هل هذه الأرض بدعة من ضمن الأراضي.. أعطوا الفرصة للمجلس من أجل بدء العمل.. قد تكون هناك أخطاء رغم أن المستندات التي يملكها الزمالك تؤكد صحة موقفه، لكن الإدارة تستحق فرصة".

وتابع: "هناك ملايين الجنيها مرتبطة بهذا المشروع، ولا يجب أن يتم التعامل بهذه الصورة".

وعقد مسؤولو الزمالك عدة جلسة مع مسؤولين، من بينها جلستين مع وزير الإسكان لبحث الموقف، بينما حمل الاجتماع الأخير بارقة أمل في إمكانية إعادة الأرض.