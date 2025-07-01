ردت المطربة أنغام، على الاتهامات التي طالتها بأنها تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب حفلها في مهرجان موازين بالمغرب، مشيرة إلى دخولها المستشفى إثر وعكة صحية.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON»: «حقيقي محدش يعرف أن أنا في المستشفى غير أقرب المقربين، وأنا طلبت يا جماعة محدش يقول عشان أنا مش قادرة».

وأضافت أنها فوجئت، وهي على سرير المرض، بالاتهامات التي وجهت إليها، متسائلة: «أنا وأنا على سريري في مستشفى، لقيت ناس بتبعتلي كلام.. عرفت إنه شيرين على المسرح وإن فيه مشكلة، طيب، شيرين على المسرح وفيه مشكلة، أنا بتشتم ليه؟ أنا مالي؟ هل الناس مبقاش بجد عندها أي ضمير؟».

وأكدت أن الحملات ليست جديدة، لا سيما وأنها تحملت لسنوات طويلة ما وصفته بـ «تلقيح كلام، حتى منها شخصيًا» في إشارة إلى شيرين؛ ولكنها كانت تفضل الصمت والعفو، قائلة: «تحملت الثلاث أربع سنين اللي فاتوا طول الوقت تلقيح كلام، حتى منها شخصيًا، عمري ما علقت، زعلت بيني وبين نفسي، وعذرتها كثير، وقافلة الموضوع تمامًا».

وأضافت أن الحملة وصلت إلى حد «توجيه الرأي العام ناحية أنغام إن أنغام بتاعة مؤامرات وتشيطن أنغام، وتطلع أنغام شخص بيعمل مؤامرات وبيشن حملات على زميلة».

ورفضت توجيه اتهام مباشر لزميلتها شيرين، مشيرة إلى أن المنتفعين حولها يوجهون الناس، قائلة: «أنا لا أتهمها إنما في بعض اللي حواليها بيقولوا هذا الكلام وبيوجهوا الناس لكدا، وده حرام! ده ظلم وعيب! مش هقول أن أنا أكبر من كدا، وهي أكبر من كدا، عيب حتى الضغينة اللي أنتم بتزرعوها بيني وبينها لسنين، ولو هي عندها فكرة صغيرة أنتم كبرتوها في دماغها».

ووجهت رسالة إلى المنتفعين حول شيرين: «اللي حواليها المنتفعين، أعمل اللي أنت عايزه، حبها بطريقتك، دافع عنها بطريقتك، شجعها بطريقتك، اتمصلح عليها بطريقتك؛ لكن ملكش دعوة بيا».

وأعلنت أنغام أنها لن تسكت بعد الآن على التجاوزات، كاشفة عن اتخاذها إجراءات قانونية بالفعل ضد من يروجون لهذه الادعاءات، قائلة: «أي شخص هيتمادى ويغلط أكثر من كده ويذكر اسمي، أنا رفعت بالفعل قضية على شاب كتب على تويتر قال لي: مش هترحمي شيرين بقى يا أنغام؟ وكسبتها واتسجن، وأي حد ثاني هيتجرأ عليا، مش هسكت ثاني».

ولم تتمالك أنغام دموعها لتبكي على الهواء قائلة: «أنا تعبت جدًا، وأنا في حالة نفسية.. كفاية ظلم كده، حرام، وكده عيب، كفاية حقد وكفاية كره، كفاية! سيبوني في حالي».