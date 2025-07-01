الآلاف يحتجون ضد إقالة عمدة اسطنبول السابق إمام أوغلو قبل 100 يوم

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة إسطنبول التركية احتجاجا على اعتقال وإقالة عمدة المدينة السابق أكرم إمام أوغلو قبل 100 يوم.

وأمام مبنى بلدية اسطنبول، ردد المتظاهرون شعارات مثل "ضد الفاشية، كتفا بكتف" و"الرئيس إمام أوغلو". وقد دعا حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه أوغلو إلى تنظيم هذا التجمع.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت السياسي الشعبي إمام أوغلو المنافس الواعد للرئيس رجب طيب أردوغان وأقيل من منصبه في 23 مارس الماضي.

كما تم اعتقال العديد من الأفراد الآخرين من دائرته ومن حزبه في عدة موجات من الاعتقالات. وعلى الرغم من ذلك، قام حزبه باختياره كمرشح رئاسي. ومن المقرر إجراء الانتخابات التالية في عام 2028.