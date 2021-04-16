يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون حالة طقس اليوم الجمعة، نهارا حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حار على السواحل الغربية ومعتدل على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد حالة الطقس ليلا لطيف على شمال البلاد حتى جنوب البلاد معتدل على جنوب الصعيد.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 34 18

الإسكندرية 24 15

وادى النطرون 26 15

طنطا 35 15

شبين الكوم 34 17

دمنهور 33 16

بلطيم 24 16

مطروح 30 16

السلوم 31 17

سيوة 37 18

بورسعيد 24 17

دمياط 24 16

الزقازيق 35 18

المنصورة 34 16

الإسماعيلية 35 18

السويس 36 18

العريش 24 16

رفح 23 15

رأس سدر 35 20

نخل 33 19

نويبع 36 20

طابا 35 19

كاترين 28 14

الطور 33 19

شرم الشيخ 35 20

الغردقة 35 19

مرسى علم 35 19

الفيوم 36 19

بنى سويف 36 19

المنيا 36 20

أسيوط 37 20

سوهاج 37 21

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 36 22

إدفو 37 22

أبوسمبل 35 21

الوادى الجديد 36 19

شلاتين 34 20

أبو رماد 32 21

حلايب 32 21

رأس حدربة 32 22