أول قانون في العالم يلزم البنوك في نيوزيلندا بنشر تقارير سنوية عن انبعاثات الغازات الملوثة خاصتها

وقال وزير التجارة النيوزيلندي ديفيد كلارك، لفرانس برس، إن القانون يضع البنوك وشركات التأمين عند مسؤولياتها تجاه المناخ، مضيفا أن نيوزيلندا لها الريادة في الشفافية في ما يتعلق بالانبعاثات الخاصة بالقطاع الاقتصادي حول العالم.ويقول جيمس شاو وزير المناخ النيوزيلندي، إن نيوزيلندا لن تصبح دولة خالية من الانبعاثات إلا حين تبدأ بمحاسبة القطاع المالى على أى انبعاثات تصدر عنه.ويخضع القانون للمناقشة وحين اعتماده فسيدخل حيز التنفيذ عام 2023.وتعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أوردورن بجعل نيوزيلندا بلد خالى من الانبعاثات عام 2050 وتحويل جميع مصادر طاقتها للطاقة النظيفة عام 2035.