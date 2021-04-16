الجيش اليمني: السيطرة على سلسلة تلال السوداء في هجوم على الحوثيين غربي تعز

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أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الجمعة، السيطرة على مرتفعات كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمعارك في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية حققت تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غربي تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كان يتمركز فيها الحوثيون"​​​.

وأضاف أن "الجيش والمقاومة حرروا سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير للحوثيين وسقوط العديد من عناصرهم بين قتيل وجريح".

وذكر أن "قوات الجيش دمرت آليات قتالية تابعة للحوثيين، واستعادت كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر".

وأشار إلى "استمرار المعارك بالتزامن مع هجوم للجيش والمقاومة على ثكنات للحوثيين في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز".