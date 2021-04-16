أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصرالدكتور تامر صلاح توريد 103 آلاف و852 طن قمح في أول يوم لموسم توريد القمح بمحافظة الأقصر، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه جرى توريد 97 ألفا و964 طن قمح محلي في بنكر إسنا و5 آلاف و888 طن قمح بصومعة أرمنت.

وأضاف أنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت صومعة واحدة بسعة 1000 طن وشونة بسعة 5000 طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا "بنكر" بسعة 23 ألف طن وشونة واحدة بسعة 5 آلاف طن، وبذلك يصبح إجمالى السعة التخزينية 34 ألف طن.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح، يترأسها عضو من مديرية التموين، وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، وأمين الشونة أو الموقع التخزيني وجمعية القبانية والجهات المسوقة هي: الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكون مهمتها الإشراف على تسلم الأقماح الموردة من قبل المزارعين بكل سعة تخزينية.